Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ortaokul öğretmeni Saadet Çam'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Adem Çam, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Adem Çam, maktul Saadet Çam'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Adem Çam, olay tarihinden 8 ay önce Saadet Çam'ın yanlışlıkla kendisini aradığını öne sürdü.

Telefonu açtığında farklı sesler geldiğini belirten Çam, "Birbirlerine, 'Aşkım' diye hitap ediyorlardı. Saadet, 'Yazlığı ondan alacağız.' dedi. Sevgilisi B.D.T. ise 'Ben senin arkandayım.' cevabını verdi. 22 dakika boyunca mallar ve benim hakkımda konuştular. Sevgili olduklarını anladığımda anlaşmalı boşanmayı çekişmeli boşanmaya çevirdim." dedi.

Olaydan iki gün önce B.D.T'nin kendisini aradığını ve hakaret ile küfür ettiğini iddia eden Çam, şöyle devam etti:

"Beni iş yerine çağırdı. Gittiğimde iş yeri kapalıydı. Arabanın arkasından sopayla çıkarak yakamdan tuttu. Etraftakiler görmesin diye beni araca soktu. Karşıdan eşim ve kızımın geldiğini gördüm, bana vurmaya başladılar. Ben de video kaydı aldım. Olaydan 1 saat önce ise telefonumda olan Saadet'e ait fotoğrafları kendisine yolladım. O fotoğrafları kendimde görmek istemiyordum. Bana, 'Yeter artık fotoğrafları gönderme.' dedi. Çocukları görmek istediğimi söyleyerek aradım. O da 'Neden görmek istiyorsun? Onlar seni görmek istemiyor.' dedi. Ben daha önce üç kez intihar girişiminde bulundum ama o gün bulunmadım. Eşime son kez, 'Çocuklarımı görmek istiyorum.' dedim, planlayarak çağırmadım."