Alaçam'da şehit ailelerine ziyaret

Samsun'un Alaçam ilçesinde şehit aileleri ziyaret edildi.

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam Garnizon Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ve İlçe Müftüsü Orhan Bal, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Sevgi Yeşilyurt ve Muhammet Ali Aksu ile istiklal gazisi merhum Arif Zengin'in kabirleri ve ailelelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.