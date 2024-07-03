Samsun'da devrilen cipteki 2 kişi yaralandı

İbrahim Kaya (76) idaresindeki 55 YE 077 plakalı cip, Altınyaprak Mahallesi'nde önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca refüjdeki yönlendirme levhası ile aydınlatma direğine çarparak devrildi.

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