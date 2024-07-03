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        Samsun'da devrilen cipteki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:12
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        Samsun'da devrilen cipteki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İbrahim Kaya (76) idaresindeki 55 YE 077 plakalı cip, Altınyaprak Mahallesi'nde önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca refüjdeki yönlendirme levhası ile aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        Yaralanan sürücü Bafra Devlet Hastanesi, araçtaki Züleyha Yıldız (23) ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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