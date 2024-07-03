Samsun'da buzdolabı, gardırop ve ayakkabılığa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde buzdolabı, gardırop ve ayakkabılığa gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde buzdolabı, gardırop ve ayakkabılığa gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tekkeköy ilçesi Kirazlık ve İstiklal mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabı, gardırop ve ayakkabılığa zulalanmış 13 bin 701 uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu ile 11 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan B.Ö. (35), M.D. (36) ve T.Ş. (26) emniyete götürüldü.
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