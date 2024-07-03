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        Samsun'da buzdolabı, gardırop ve ayakkabılığa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde buzdolabı, gardırop ve ayakkabılığa gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:26
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        Samsun'da buzdolabı, gardırop ve ayakkabılığa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde buzdolabı, gardırop ve ayakkabılığa gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Tekkeköy ilçesi Kirazlık ve İstiklal mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabı, gardırop ve ayakkabılığa zulalanmış 13 bin 701 uyuşturucu hap, ⁠10 gram sentetik uyuşturucu ile ⁠11 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan B.Ö. (35), M.D. (36) ve T.Ş. (26) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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