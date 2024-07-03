Samsun'da buzdolabı, gardırop ve ayakkabılığa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Tekkeköy ilçesi Kirazlık ve İstiklal mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabı, gardırop ve ayakkabılığa zulalanmış 13 bin 701 uyuşturucu hap, ⁠10 gram sentetik uyuşturucu ile ⁠11 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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