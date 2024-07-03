Havza'da kadın girişimcilere sürdürülebilir girişimcilik eğitimi

Konuşmaların ardından girişimcilik uzmanı Hakan Özen tarafından kadınlara girişimcilik, sürdürülebilir girişimcilik, e-ticaret perspektifinde girişimcilik ve Türkiye'de girişimcilik ekosistemi konularında eğitim verildi.

Havza YEG Müdürü Özgür Atala da kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Eğitim programı öncesi Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından katılımcılara, evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Belediyesi, Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile Havza Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) iş birliğinde kadın girişimcilere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

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