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        Havza'da kadın girişimcilere sürdürülebilir girişimcilik eğitimi

        Samsun'un Havza ilçesinde kadın girişimcilere yönelik "Girişimcilik ve Sürdürülebilir Girişimcilik" eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:39
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        Havza'da kadın girişimcilere sürdürülebilir girişimcilik eğitimi
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        Samsun'un Havza ilçesinde kadın girişimcilere yönelik "Girişimcilik ve Sürdürülebilir Girişimcilik" eğitimi düzenledi.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Belediyesi, Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile Havza Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) iş birliğinde kadın girişimcilere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

        Eğitim programı öncesi Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından katılımcılara, evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

        Havza YEG Müdürü Özgür Atala da kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından girişimcilik uzmanı Hakan Özen tarafından kadınlara girişimcilik, sürdürülebilir girişimcilik, e-ticaret perspektifinde girişimcilik ve Türkiye'de girişimcilik ekosistemi konularında eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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