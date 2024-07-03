Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Orhan K. (36) idaresindeki 28 NK 434 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Öğretmenevi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Rıza Ak'a çarptı.
Ağır yaralanan Ak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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