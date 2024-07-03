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        Samsunspor'da futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerinden geçti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerinden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:38
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        Samsunspor'da futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerinden geçti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerinden geçti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademi Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        İki grup halinde çalışan kırmızı-beyazlı futbolcuların bir kısmı kuvvet ve anatomik testlerinden geçti, diğer grup ise ısınma, pas, 5'e 2, koordinasyon ve rondo çalışması yaptı.

        Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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