Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerinden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademi Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

İki grup halinde çalışan kırmızı-beyazlı futbolcuların bir kısmı kuvvet ve anatomik testlerinden geçti, diğer grup ise ısınma, pas, 5'e 2, koordinasyon ve rondo çalışması yaptı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.