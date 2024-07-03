Cevizi tehdit eden zararlıyla mücadele dönemi başladı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, ceviz güvesinin (garella musculana) sadece cevizle beslenen bir tür olup sürgünlerin kurumasına ve meyvelerin dökülmesine neden olduğunu belirtti.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da 16 bin 579 dekar alanda 2 bin 94 ton ceviz üretimi yapıldığını bildirdi.

Ceviz üretiminin artması için zararlılarla mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Sağlam, "Ceviz güvesi sadece cevizde beslenen bir tür olup, sürgünlerin kurumasına ve meyvelerde dökülmelere neden olmaktadır. Ceviz güvesi arvaları ceviz meyvesinin yeşil kabuğunun alt kısmıyla beslenir. Yeşil kabuktan meyve içine girmez, yani cevizin içi ile beslenmez ancak kabuktaki zarar nedeniyle meyvelerde dökülmelere neden olduğu belirlenmiştir. Yumurtaları, sarımsı-gri, kırmızımsı-gri renkte, küre şeklinde ve 0,5 milimetre çapındadır. Larva, birinci dönemde krem-beyaz veya sarımtırak-beyaz renkte olup, baş 2-3 milimetre uzunluk ve 0,5 milimetre çapında koyu kahverengindedir." ifadesini kullandı.

Sağlam, yumurtadan çıkan larvaların bitkinin taze sürgünlerinin bulunduğu sap kısmından girerek beslendiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Yapılan çalışmalarda ceviz güvesi ilk dönem larvaları, haziran ayının ikinci döneminde ağaçlarda görüldüğü belirlenmiştir. Larvaların, dallarda taze sürgünlerin ve yaprakların çıktığı yerlerde giriş deliklerinin olduğu ve bu deliklerin etrafında pislikler bulunduğu tespit edilmiştir. Meyve oluşumuna kadar sürgünlerin iç kısmında beslenen larvaların taze sürgünlerde kurumaya neden olduğu belirlenmiştir. Ceviz meyveleri, normal büyüklüğüne geldiğinde ikinci döl larvaları cevizin yeşil kabuk kısmına giriş yaparak burada beslendiği belirlenmiştir. Bir larva birden fazla meyveye zarar yapabilmektedir. Bu tür meyvelerin olgunlaşma döneminde döküldüğü belirlenmiştir."