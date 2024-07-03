Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da örtü yangınında 2 dönüm alan zarar gördü

        Samsun'un Kavak ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 dönüm alanda zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da örtü yangınında 2 dönüm alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Kavak ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 dönüm alanda zarar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, Değirmencili Mahallesi'nde bir kişinin bahçe temizliği yaptığı sırada alevler, araziye sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Kavak itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışma sonucunda söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Manisa, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını (İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı)
        Manisa, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını (İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı)
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"

        Benzer Haberler

        Cevizi tehdit eden zararlıyla mücadele dönemi başladı
        Cevizi tehdit eden zararlıyla mücadele dönemi başladı
        Samsunspor'da futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerinden geçti
        Samsunspor'da futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerinden geçti
        Havza'da tarla günü etkinliği düzenlendi
        Havza'da tarla günü etkinliği düzenlendi
        Samsun'da piyasa değeri 3,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi; 3 gö...
        Samsun'da piyasa değeri 3,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi; 3 gö...
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Samsun'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü
        Samsun'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü