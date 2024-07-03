Samsun'da örtü yangınında 2 dönüm alan zarar gördü
Samsun'un Kavak ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 dönüm alanda zarar oluştu.
Samsun'un Kavak ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 dönüm alanda zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Değirmencili Mahallesi'nde bir kişinin bahçe temizliği yaptığı sırada alevler, araziye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Kavak itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışma sonucunda söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü.
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