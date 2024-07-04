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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:48
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.G'nin evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 546 kök kenevir bitkisi, 238 gram kubar esrar, hassas terazi ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

        Operasyonda S.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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