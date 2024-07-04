Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.G'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 546 kök kenevir bitkisi, 238 gram kubar esrar, hassas terazi ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonda S.G. gözaltına alındı.
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