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        OMÜ Alaçam MYO'da mezuniyet töreni yapıldı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Alaçam Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:04
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        OMÜ Alaçam MYO'da mezuniyet töreni yapıldı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Alaçam Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Alaçam Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Alaçam MYO Müdürü Prof. Dr. İdris Varıcı, mezuniyetleri bir ayrılık olarak görmediğini söyledi.

        Ailelerin 2 sene önce emanet olarak bıraktıkları gençleri bilgili, donanımlı ve milli değerlerine sahip çıkan bireyler olarak teslim ettiklerini anlatan Varıcı, "Emeği geçen öğretim görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli gençler hayat bir merdivenin basamaklarına benzer, sizler bugün merdivenin bir basamağını daha çıkmış bulunmaktasınız, hayatınızın her döneminde karşınıza çıkacak bu basamaklarda hocalarınızın sizlere katmış olduğu bilgi ve donanımlarla, ilerideki çalışmalarınızda bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Burası sizin yuvanız ve kapımız size her zaman açık. Sizlere bundan sonraki hayatınızda sağlık, mutluluk diliyorum." diye konuştu.

        Okul birincisi Hanife Cenber'in konuşmasının ardından okul ve bölüm birincilerine hediyeleri verildi.

        Tören, öğrencilerin keplerini havaya atıp sonrasında müzik eşliğinde eğlenmeleriyle son buldu.

        Törene Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkan Vekili Erdinç Gül, daire amirleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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        Galeri

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