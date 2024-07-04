OMÜ Alaçam MYO'da mezuniyet töreni yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Alaçam Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Alaçam Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Alaçam MYO Müdürü Prof. Dr. İdris Varıcı, mezuniyetleri bir ayrılık olarak görmediğini söyledi.

Ailelerin 2 sene önce emanet olarak bıraktıkları gençleri bilgili, donanımlı ve milli değerlerine sahip çıkan bireyler olarak teslim ettiklerini anlatan Varıcı, "Emeği geçen öğretim görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli gençler hayat bir merdivenin basamaklarına benzer, sizler bugün merdivenin bir basamağını daha çıkmış bulunmaktasınız, hayatınızın her döneminde karşınıza çıkacak bu basamaklarda hocalarınızın sizlere katmış olduğu bilgi ve donanımlarla, ilerideki çalışmalarınızda bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Burası sizin yuvanız ve kapımız size her zaman açık. Sizlere bundan sonraki hayatınızda sağlık, mutluluk diliyorum." diye konuştu.