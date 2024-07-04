Samsun'daki narkotik denetimlerinde 21 şüpheli yakalandı

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ⁠700,14 gram sentetik uyuşturucu, ⁠343 sentetik ecza hapı, ⁠109 uyuşturucu hap, ⁠11 Hint kenevir bitkisi, ruhsatsız pompalı tüfek, ⁠⁠1,91 gram kokain, esrarlı sigara, ⁠2 hassas terazi, ⁠4 uyuşturucu kullanma aparatı, ⁠10 tabanca fişeği ile ⁠5 kartuş ele geçirildi.

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