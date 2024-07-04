"Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi

Astoria Grande kruvaziyeri 995 turist, 435 personeli ile Soçi Limanı'ndan ayrılarak İstanbul ve Bartın'ın Amasra ilçesini ziyaret ettikten sonra Samsun Limanı'na demirledi.

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