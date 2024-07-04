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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:02
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.

        Astoria Grande kruvaziyeri 995 turist, 435 personeli ile Soçi Limanı'ndan ayrılarak İstanbul ve Bartın'ın Amasra ilçesini ziyaret ettikten sonra Samsun Limanı'na demirledi.

        Gemide bulunan Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehri gezdi.

        Astoria Grande gemisinin bugün saat 21.00'de Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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