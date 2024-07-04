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        Samsunsporlu futbolcular koşu testine tabi tutuldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında koşu testinden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:55 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:55
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        Samsunsporlu futbolcular koşu testine tabi tutuldu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında koşu testinden geçti.

        Karadeniz temsilcisi, Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademi Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

        Antrenmanda futbolcular, gruplar halinde 30-15 Aralıklı IFT (koşu) testine tabi tutuldu.

        Samsun ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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