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        Büro Memur-Sen'den özlük haklarında iyileştirme talebi

        Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Ali Özbek, özlük haklarında iyileştirme yapılmasını istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:18 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:22
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        Büro Memur-Sen'den özlük haklarında iyileştirme talebi
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        Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Ali Özbek, özlük haklarında iyileştirme yapılmasını istediklerini belirtti.

        Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve sendika üyeleriyle Onur Anıtı'nda bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı.

        Kamuda tasarruf tedbirleri paketinin açıklandığını hatırlatan Özbek, "Paket hakkında sendikalar olarak itirazlarımızı paylaşmıştık. Toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden verilmesi lazımdır. Devlet memurlarına kira yardımı yapılmalı ve resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesi lazımdır. İptal edilecek servis hizmetlerinin devamı sağlanmalıdır. 3600 ek gösterge verilmelidir." dedi.

        Özbek, talepleri kazanıma dönüşene kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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