Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü Devlet Hastanesinde yangın eğitimi düzenlendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliği tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:59 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü Devlet Hastanesinde yangın eğitimi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliği tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Alper Çoruh, Vezirköprü Devlet Hastanesi bahçesindeki tatbikatta, personele olası yangında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

        Doktor, hemşire ve hastane personeline yönelik yangın eğitiminde, yakıt, ahşap ve plastik gibi yanan cisimlere nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi.

        Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Alper Çoruh, günlük yaşamda her bireyin başına gelebilecek doğal afetlerden yangınlarda soğukkanlı olup, yangına ilk müdahalenin önem taşıdığını anlatarak, Vezirköprü İtfaiye Amirliği olarak kurumlardan gelen teklifler doğrultusunda yangınlarda alınacak önlemler ve müdahale konusunda teorik ve pratik eğitim verdiklerini kaydetti.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün

        Benzer Haberler

        Bafra'da yapılacak kütüphane ve okuma salonu için sözleşme imzalandı
        Bafra'da yapılacak kütüphane ve okuma salonu için sözleşme imzalandı
        Büro Memur-Sen'den özlük haklarında iyileştirme talebi
        Büro Memur-Sen'den özlük haklarında iyileştirme talebi
        OMÜ Havza Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
        OMÜ Havza Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
        OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni
        OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun'a 10 tramvay alacak
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun'a 10 tramvay alacak
        Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor