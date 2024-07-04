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        Samsun'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:43 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:43
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        Samsun'da baraj gölüne giren kişi boğuldu
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, serinlemek amacıyla Duruçay Barajı gölüne giren İ.G, bir anda gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma dalgıçlarınca sudan çıkartılan İ.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İki çocuk babası İ.G'nin cesedi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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