Samsun'da baraj gölüne giren kişi boğuldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, serinlemek amacıyla Duruçay Barajı gölüne giren İ.G, bir anda gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma dalgıçlarınca sudan çıkartılan İ.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İki çocuk babası İ.G'nin cesedi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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