Samsun'da anız yangınında 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde anız yangını sonucu 20 dönüm ekili alanda zarar oluştu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde anız yangını sonucu 20 dönüm ekili alanda zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, kırsal Kılıçgüney Mahallesi'nde çıkan anız yangını, buğday ekili araziye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 20 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.