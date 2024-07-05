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        Havza'da esnaftan Türk Kızılaya giysi desteği

        Samsun'un Havza ilçesinde bir giyim mağazasının ortakları, Türk Kızılay Havza Temsilciliğine giysi desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:50
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        Havza'da esnaftan Türk Kızılaya giysi desteği
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        Samsun'un Havza ilçesinde bir giyim mağazasının ortakları, Türk Kızılay Havza Temsilciliğine giysi desteğinde bulundu.

        İlçede mağaza işleten Recep Akıncı ve Mehmet Ali Gürdal, arasında çocuk giysileri ve eşofman takımları bulunan ürünleri Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliğine bağışladı.

        Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Akıncı ve Gürdal'a Türk Kızılaya desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Yapılan bağışlar ile çok sayıda çocuk ve gencimizin ihtiyacını karşılayacağız. Kızılay Havza İlçe Temsilciliği olarak bu yıl 3 bin 500 kişiye giyim yardımında bulunduk. Genç kardeşlerimizin davranışlarının toplumumuza örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Recep Akıncı da bir süredir ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunma niyetleri olduğunu belirterek, "Kendi imkanlarımız ile ihtiyaç sahiplerine ulaşma imkanımız kısıtlı olduğundan yardımlarımızı Türk Kızılay aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırma kararı aldık." ifadesini kullandı.

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