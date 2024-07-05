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        Samsun'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:08
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        Samsun'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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