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        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 3 kişi yakalandı

        Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 1 kişi ile bu kişilere yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:56
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        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 3 kişi yakalandı
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        Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 1 kişi ile bu kişilere yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Çarşamba ilçesinde, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekildiğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

        S.A'yı (19) kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis, sistem üzerinden kopya veren ve zanlının üzerine sistemi kuran Y.U. (49) ve N.E'yi (41) de yakaladı.

        Bu kişilerin üzerinde ve yanındaki eşyada yapılan aramada ⁠5 mikro casus kulaklık, ⁠2 kamufle edilmiş yaka kamerası, ⁠2 mobil wi-fi cihazı, mobil aktarım cihazı, ⁠4 cep telefonu, powerbank, düzenek kablosu ile düzenek yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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