Samsun'da çatı katında saksılara dikilmiş Hint keneviri ele geçirildi

Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, ikametin çatı katında saksılara dikilmiş 41 kök Hint keneviri ile 12,25 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin ikametinde uyuşturucu imal ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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