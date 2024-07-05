Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Tıra saklanan uyuşturucu "Hektör"ün hassas burnundan kaçmadı

        Samsun'da bir tırda yapılan aramada, "Hektor" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tıra saklanan uyuşturucu "Hektör"ün hassas burnundan kaçmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da bir tırda yapılan aramada, "Hektor" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve İstihbarat şubeleri ile Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun'a tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ortak çalışma yürüttü.

        Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesindeki polis uygulama noktasında M.S'nin (35) kullandığı tırı durdurdu.

        Tırda narkotik dedektör köpeği "Hektor" ile yapılan aramada, kupa kısmında 1219 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 744 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Sürücü M.S. ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        "Yatırımcı ilgisi artıyor, risk primimiz geriliyor"
        "Yatırımcı ilgisi artıyor, risk primimiz geriliyor"
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk
        Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Çinliler üretim için masada
        Çinliler üretim için masada
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Babasına siper oldu canını verdi!
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Gürültü kirliliğine karşı "yeşil koridor" önerisi
        Gürültü kirliliğine karşı "yeşil koridor" önerisi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Marmara'da batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı!
        Marmara'da batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı!
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!
        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Tahminlerde yer almadılar
        Tahminlerde yer almadılar

        Benzer Haberler

        Samsunspor, 1. etap kampını tamamladı
        Samsunspor, 1. etap kampını tamamladı
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
        Samsun'da çatı katında saksılara dikilmiş Hint keneviri ele geçirildi
        Samsun'da çatı katında saksılara dikilmiş Hint keneviri ele geçirildi
        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 3 kişi yakalandı
        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 3 kişi yakalandı
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli adliyede
        Samsun'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı