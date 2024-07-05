Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ufuk D. Yönetimindeki 55 FL 181 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde, Enes T'nin (15) kullandığı bisikletle çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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