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        Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:06
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        Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Ufuk D. Yönetimindeki 55 FL 181 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde, Enes T'nin (15) kullandığı bisikletle çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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