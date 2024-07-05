Havza Belediye Başkanı İkiz'in annesi vefat etti

İş insanı Ali İkiz'in eşi, Belediye Başkanı İkiz ve iş insanı Dursun İkiz'in anneleri Emine İkiz, dün evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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