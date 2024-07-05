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        Havza Belediye Başkanı İkiz'in annesi vefat etti

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in annesi Emine İkiz, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:48
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        Havza Belediye Başkanı İkiz'in annesi vefat etti
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        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in annesi Emine İkiz, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

        İş insanı Ali İkiz'in eşi, Belediye Başkanı İkiz ve iş insanı Dursun İkiz'in anneleri Emine İkiz, dün evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Emine İkiz'in cenazesi, yarın Sondaj Mahallesi'ndeki evinin önünde alınacak helalliğin ardından öğle vakti Kevser Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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