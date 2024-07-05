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        DSİ Bölge Müdürü Çelik, Terme Çayı ıslah çalışmalarını inceledi

        Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Terme Çayı ıslahı 1. kısım inşaat şantiyesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 18:59 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:01
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        DSİ Bölge Müdürü Çelik, Terme Çayı ıslah çalışmalarını inceledi
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Terme Çayı ıslahı 1. kısım inşaat şantiyesinde incelemelerde bulundu.

        Çelik ve beraberindeki teknik heyet, şantiyeyi ziyaret ederek devam eden çalışmaları inceledi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da Çelik'in incelemelerine eşlik etti.

        Terme Çayı ıslahı 1. kısmında 600 metre sağ ve sol sahil teğet fore kazık imalatı, derin zemin karıştırma yöntemiyle kesişen kolon yapılması, çelik yaya köprüsü, araç köprüsü ve 3 denize çıkış yapısı imalatları bulunuyor.

        Ayrıca proje kapsamında dere yatağının 50-60 metreden 80 metreye çıkarılarak taşkın kontrolünün sağlanması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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