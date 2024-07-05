Samsun'da sağanak etkili oldu

Polis ekipleri de trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

Havza Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, yoldaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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