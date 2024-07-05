Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu da yağdı. Sağanak, ilçe merkezinde su taşkınına yol açtı.
Yoldan akan yağmur suyu kaldırıma taştı, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Samsun-Ankara kara yolu Otogar Kavşağı'nda yağmur suyu hattının tıkanması, yolda su birikintilerine sebep oldu, trafik akışı aksadı.
Havza Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, yoldaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Polis ekipleri de trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf etti.
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