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        Samsun'da 5 tabanca ve 4 bıçak ele geçirildi

        Samsun'un Havza ilçesinde emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca ve 4 bıçak ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 21:41 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:43
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        Samsun'da 5 tabanca ve 4 bıçak ele geçirildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca ve 4 bıçak ele geçirildi.

        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda A.K. ve B.K'nin araç, ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı.

        Aramada 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 132 tabanca fişeği ile 4 bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.K ve B.K, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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