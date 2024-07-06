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        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da glütensiz ürünlerin yer alacağı kafenin açılışını yaptı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da glütensiz ürünlerin sunulacağı kafenin açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:55
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        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da glütensiz ürünlerin yer alacağı kafenin açılışını yaptı:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da glütensiz ürünlerin sunulacağı kafenin açılışını yaptı.

        Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesince Adnan Kahveci Parkı'nın içinde yaptırılan glütensiz kafenin açılışındaki konuşmasında, vatandaşların hayatındaki farklılıklara ve özel ihtiyaçlara cevap verecek bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.

        Bunun gerçek belediyecilik olduğuna işaret eden Karaaslan, "Kimi zaman gerçek belediyecilik, kimi zaman gönül belediyeciliği dediğimiz ama vatandaşımıza hizmeti verenler arasındaki diyaloğun güçlü olması diye vurgusunu özellikle yaptığımız süreç, burada vücut bulmuş diyebiliriz. Özellikle Kovid-19 salgınında sağlıklı beslenmenin, dengeli yaşamanın ne kadar önemli olduğunu tüm insanlık olarak gördük. Daha sonra Rusya-Ukrayna savaşında bu sefer gıda tedarik zincirlerinin dünya açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ettik. Artık şehirlerin yeni ve farklı kriterlere, hedeflere ihtiyacı var. Bunlardan biri de gıdada önce kendine, sonra bölgesine, ülkesine ve hatta dünyaya yetebilirlik." ifadelerini kullandı.

        Karaaslan, bunun sadece tonlarla ölçülen ürün miktarıyla ilişki olmadığını, aynı zamanda o ürünün kalitesiyle ilişkisi bulunduğunu vurgulayarak, "Burada belki çok özel ürünleri hepimiz denedik ama onun dışında sağlıklı beslenmek, sağlıklı hayat sürmek için ülke olarak çok daha sağlıklı gıdayı üreteceğimiz mekanizmaları geliştirmek, özellikle kimyasal ilaç kullanımında aşırıya kaçan unsurları hayatımızdan temizlemek, dolayısıyla kültürümüzde, medeniyetimizde, özümüzde olduğu gibi yeniden sağlıklı gıdayla buluşacağımız bir sistemi hep birlikte oluşturmak zorundayız." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise çölyak hastalığının farkında oldukları bir hastalık olmadığını dile getirdi.

        Seçim çalışmaları esnasında küçük bir kızla tanıştığını, bu sayede hastalığın farkına vardığını anlatan Doğan, "Küçük kızımız ile babası bana, 'Gıdaya ulaşmakta çok zorlanıyoruz, istediğimiz gıdayı bulamıyoruz. Bulduklarımız da fiyatı düşürmek için katkı maddesi kullanılıyor. Hem para veriyoruz hem de katkı maddeli olduğu için yine çocuğumuz etkileniyor.' dedi. Türkiye'de bu anlamda en büyük restoran hizmeti veren çölyak kafe burası olacak. O açıdan da Samsun ilklerin şehri olmayı, 19 Mayıs şehri olarak başarmış oldu. Glütensiz yiyecekleri ben de ilk defa tüketmiş oldum. Tüketirken insanın doğasına en uygun beslenme şeklinin de bu olduğunu gördük." diye konuştu.

        Doğan, glütensiz gıdaya erişimde zorlanan aileleri sosyal belediyecilik kapsamında destekleyeceklerini belirterek, "Gıdaya erişimde çölyak hastası olan yakınları nedeniyle sıkıntı çekenler varsa onlar da bize ulaşabilir. İnşallah burada farklı ürünlerin tedarikini sağlamaya çalışacağız. Dışarıda 100 lira olan ürünleri burada 50 veya 45 liraya satacağız. Maliyetine insanların faydasına bir restoranı hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.

        Karaaslan ve beraberindekiler, konuşmaların ardından kafenin açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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