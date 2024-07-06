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        Samsun'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu çıktı, 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da, kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:20
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        Samsun'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu çıktı, 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da, kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla getirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda kargoyla gelen kolide uyuşturucuyu temin eden K.S. ve K.K'yi yakaladı.

        Kargo paketinde 21 bin 504 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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