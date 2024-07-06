Alaçam'da yangın çıkan ahşap ev yandı

Olay yerinde incelemede bulunan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, "Rabb'im her türlü kazadan, beladan ve afetten muhafaza eylesin. Devlet ve millet olarak el ele ailemizin yaralarını hep birlikte saracağız." dedi.

İhbar üzerine yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Alaçam Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Uzunkıraç Mahallesi'nde ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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