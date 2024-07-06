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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda baba ile oğlu yakalandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:10
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda baba ile oğlu yakalandı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı.

        Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. (42) ile oğlu C.Ç'nin (22) ilçedeki marketlerinde sigara sarma makinesiyle makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurarak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Baba ile oğluna ait market ve ikamette arama yapan ekipler, tam otomatik elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, hava kurutma makinesi, dijital terazi, ⁠44 kilogram tütün, ⁠63 bin 200 boş, 9 bin 800 de dolu makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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