Samsun'da kaçakçılık operasyonunda baba ile oğlu yakalandı

Baba ile oğluna ait market ve ikamette arama yapan ekipler, tam otomatik elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, hava kurutma makinesi, dijital terazi, ⁠44 kilogram tütün, ⁠63 bin 200 boş, 9 bin 800 de dolu makaron ele geçirdi.

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