Havza Belediye Başkanı İkiz'in annesinin cenazesi defnedildi

Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamını yitiren iş insanı Ali İkiz'in eşi, Belediye Başkanı İkiz ve iş insanı Dursun İkiz'in anneleri Emine İkiz'in cenazesi, Sondaj Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

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