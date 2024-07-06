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        Havza Belediye Başkanı İkiz'in annesinin cenazesi defnedildi

        Tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in annesi Emine İkiz'in cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:07
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        Havza Belediye Başkanı İkiz'in annesinin cenazesi defnedildi
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        Tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in annesi Emine İkiz'in cenazesi, toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamını yitiren iş insanı Ali İkiz'in eşi, Belediye Başkanı İkiz ve iş insanı Dursun İkiz'in anneleri Emine İkiz'in cenazesi, Sondaj Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

        Burada helallik alınmasının ardından Kevser Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Emine İkiz'in cenazesi, Aslançayırı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze sonrası İkiz ailesi, taziyeleri kabul etti.

        Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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