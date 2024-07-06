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        AK Parti'li Karaaslan'dan Havza Belediye Başkanı İkiz'e taziye ziyareti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, annesi Emine İkiz vefat eden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 21:05 Güncelleme: 06.07.2024 - 21:05
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        AK Parti'li Karaaslan'dan Havza Belediye Başkanı İkiz'e taziye ziyareti
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, annesi Emine İkiz vefat eden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

        Karaaslan, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Emine İkiz için Murat İkiz ile merhumenin eşi Ali İkiz ve diğer oğlu Dursun İkiz'e başsağlığı dileğinde bulundu.

        Karaaslan, "Rabb'im sabır versin. Kıymetli annemize Mevla'mdan rahmet, sizlere sabır diliyorum." dedi.

        İkiz de Karaaslan ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür ederek, "Bu acı günümüzde dostlarımızı yanımızda görmek acımızı hafifletiyor. Rabb'im bizleri yalnız bırakmayan herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

        Ziyarette AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı da bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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