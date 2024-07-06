AK Parti'li Karaaslan'dan Havza Belediye Başkanı İkiz'e taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, annesi Emine İkiz vefat eden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Karaaslan, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Emine İkiz için Murat İkiz ile merhumenin eşi Ali İkiz ve diğer oğlu Dursun İkiz'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Karaaslan, "Rabb'im sabır versin. Kıymetli annemize Mevla'mdan rahmet, sizlere sabır diliyorum." dedi.

İkiz de Karaaslan ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür ederek, "Bu acı günümüzde dostlarımızı yanımızda görmek acımızı hafifletiyor. Rabb'im bizleri yalnız bırakmayan herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.