Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Caddelerdeki bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ile iş yerleri su altında kaldı.

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