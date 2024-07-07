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        Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ile iş yerleri su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 08:23 Güncelleme: 07.07.2024 - 08:23
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        Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ile iş yerleri su altında kaldı.

        İlçede etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.

        Yağış nedeniyle Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi, Kızılay Caddesi ve Stadyum Caddesi'nde yollar su altında kaldı, yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

        Caddelerdeki bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı.

        Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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