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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı

        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 10:30 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:30
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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
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        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısı yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün rüzgarın 20-25 deniz mili hıza, dalga yüksekliğinin ise 1,5 metreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, yarın ise rüzgarın 30-35 deniz mili hızına, dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağına dikkat çekilerek, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına ilimizde bugün ve yarın denize girilmemesini önemle duyurulur." denildi.

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