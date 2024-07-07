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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 15:07 Güncelleme: 07.07.2024 - 15:07
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, H.E.B. ve Y.E.Y'nin kullandıkları araçla uyuşturucu sattığını belirledi.

        Durdurulan araçtaki aramada, 448 sentetik ecza hapı, 32 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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