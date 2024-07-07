Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, H.E.B. ve Y.E.Y'nin kullandıkları araçla uyuşturucu sattığını belirledi.
Durdurulan araçtaki aramada, 448 sentetik ecza hapı, 32 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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