Samsun'da "Toprak Analizi Projesi" ile çiftçiye tohum ve gübre desteği

Samsun'un Canik ilçesinde uygulanan projeyle çiftçilere 35 bin kilogram tohum ve 25 bin 500 kilogram gübre desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretime katkı sunduklarını belirtti.

Hayata geçirdikleri projelerle ilçedeki çiftçilere sertifikalı buğday tohumu ve gübre desteğinde bulunduklarını aktaran Sandıkçı, "Çiftçilere yönelik yeni destek programlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Canik'in tarımsal üretimdeki potansiyelini artırarak çiftçilerin ürün verimliliği yüksek mahsuller yetiştirmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.