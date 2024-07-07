Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonunda 427 sentetik uyuşturucu hap, 30,7 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca fişeği ile 22 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
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