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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 01:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 01:03
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Muzaffer Bulut yönetimindeki 55 ADV 866 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli Mahallesi kavşağında, Hanife Dinler’in kullandığı 55 ALC 439 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Nuray Yaşar (51) ve Aytekin Büyükgüler (57) Bafra Devlet Hastanesi’ne, araç sürücüleri ile Semanur Bulut (52) ve Mesude Ak (38) ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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