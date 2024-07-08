Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Nuray Yaşar (51) ve Aytekin Büyükgüler (57) Bafra Devlet Hastanesi’ne, araç sürücüleri ile Semanur Bulut (52) ve Mesude Ak (38) ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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