Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun'un doğusunda, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Samsun'un doğusunda etkili olan aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.