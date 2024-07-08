Samsun'da alev alan piknik tüpü söndürüldü
Samsun'un Havza ilçesinde alev alan piknik tüpü, söndürüldü.
Samsun'un Havza ilçesinde alev alan piknik tüpü, söndürüldü.
İmaret Mahallesi'nde Aslan Dağdelen'e ait evin bahçesinde yemek yapmak için yakılan piknik tüpü alev aldı.
Bahçeden çıkarılan piknik tüpü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.
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