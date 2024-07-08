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        Samsun'da iki otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:22
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        Samsun'da iki otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Samet Tok yönetimindeki 55 FH 374 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Koyuncu Sokak'ta Tekin Karaman (51) idaresindeki 55 NT 363 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Tekin Karaman ile araçta bulunan Remzi (47), Erba Miray (6), Metin (8) ve Nehir Karaman (13) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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