Samsun'da merdivenden düşen çocuk yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde merdivenden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde merdivenden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Dededağ Mahallesi'nde ikamet eden H.B. (15), iki katlı evlerinin merdiveninden dengesini kaybederek düştü.
Merdiven boşluğuna düştüğünü gören ailesi, çocuklarını kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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