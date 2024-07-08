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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu

        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:18
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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu
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        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 25-28 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,8 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

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