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        Tütünün üretim ve işlenme süreci Bafra'daki müzede anlatılıyor

        İLYAS GÜN - Samsun'da Bafra Ovası'nın en önemli tarımsal ürünlerinden olan tütünün tarlada yetiştirilmesi ile fabrikada işlenme sürecini anlatan müze, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:22 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:22
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        Tütünün üretim ve işlenme süreci Bafra'daki müzede anlatılıyor
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        İLYAS GÜN - Samsun'da Bafra Ovası'nın en önemli tarımsal ürünlerinden olan tütünün tarlada yetiştirilmesi ile fabrikada işlenme sürecini anlatan müze, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesince çoğunluğu vatandaşların bağışlarıyla 2018'de oluşturulan Bafra Tütün Müzesi'nde, bal mumu heykeller, işleme makineleri ve tütün bahçesi yer alıyor.

        Türkiye'nin tek tütün müzesinde, Samsun'da eski dönemdeki tütün fabrikalarında çalışanların fotoğrafları da sergileniyor.

        Müze sorumlusu Canberk Uncu, AA muhabirine, tütünün, Bafra'da çok önemli bir tarım ürünü olmasının yanı sıra insanlar için bir yaşam biçimi oluşturduğunu, bundan dolayı müzede kent kültürünü yansıttıklarını söyledi.

        Müzedeki eserlerin yüzde 70'inin bağışlarla sağlandığını anlatan Uncu, "Yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçilerimize tütünün tüm aşamalarını hem göstermekte hem de anlatmaktayız. 2022 yılında 20 bin, 2003 yılında 27 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 17 binin üzerinde ziyaretçi aldık. Tahminlerimize göre yıl sonuna kadar 30 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayacağız." dedi.

        Bafra çiftçisinin tütünle 1788 yılında tanıştığını belirten Uncu, "1883 yılında Samsun'da bir fabrika kuruluyor reji idaresi, yani Fransız şirketi tarafından. 1891 yılında kurulan Tütün İskelesi ile yurt dışına da tütünümüzü ihraç etmeye başlıyoruz. Tütün İskelesi bizler için aslında çok büyük öneme sahip. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa da sabah saatlerinde ilk adımını buradan atarak Milli Mücadele'nin meşalesini yakar. Bizler için, Milli Mücadele tarihimiz için çok büyük öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Uncu, Bafra çiftçisinin tütün ile ilgili büyük bir hikayeye sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Ziyaretçilere aktardığımız en önemli hikayemiz ise Osmanlı arşivlerine de geçen, şimdiki adı Esençay olan Çağşur köyündeki Rum çetelerinin katliamıdır. Bafra çiftçisinin elindeki tütünü almak için resmi sayılara göre 68 kişi, 1916'nın kasım ayında Çağşur köyünde katledilmiştir. Tütün ürettikleri için Bafra çiftçisi birçok zulümle karşı karşıya kalmıştır. Bu hikaye tütün müzesinin aslında temel noktasını oluşturmaktadır. Müze ile geçmişte çiftçimizin, tütün işçilerinin yaşadıklarını gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz."

        - "Müzeyi çok beğendim"

        Müzeyi ziyaret eden Ayten Gençtürk ise annesinin tütün fabrikasında çalıştığını, kendisinin fabrikanın kreşinde eğitim gördüğünü belirterek, "Müze beni geçmişime götürdü, anılarım tazelendi." dedi.

        İstanbul'dan Samsun'a tatile gelen Seda Kambur da tütün müzesini görünce şaşırdığını ifade ederek, "Tütünün üretiminden fabrikada işlenmesine kadar olan hikayesinin böyle olduğunu bilmiyordum. Yıllar önce işçilerin fabrikada çalışırken fotoğrafları çekilmiş, onlar da tarihe yolculuk etmemizi sağladı. Müzeyi çok beğendim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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