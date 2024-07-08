Tütünün üretim ve işlenme süreci Bafra'daki müzede anlatılıyor

İLYAS GÜN - Samsun'da Bafra Ovası'nın en önemli tarımsal ürünlerinden olan tütünün tarlada yetiştirilmesi ile fabrikada işlenme sürecini anlatan müze, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesince çoğunluğu vatandaşların bağışlarıyla 2018'de oluşturulan Bafra Tütün Müzesi'nde, bal mumu heykeller, işleme makineleri ve tütün bahçesi yer alıyor.

Türkiye'nin tek tütün müzesinde, Samsun'da eski dönemdeki tütün fabrikalarında çalışanların fotoğrafları da sergileniyor.

Müze sorumlusu Canberk Uncu, AA muhabirine, tütünün, Bafra'da çok önemli bir tarım ürünü olmasının yanı sıra insanlar için bir yaşam biçimi oluşturduğunu, bundan dolayı müzede kent kültürünü yansıttıklarını söyledi.

Müzedeki eserlerin yüzde 70'inin bağışlarla sağlandığını anlatan Uncu, "Yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçilerimize tütünün tüm aşamalarını hem göstermekte hem de anlatmaktayız. 2022 yılında 20 bin, 2003 yılında 27 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 17 binin üzerinde ziyaretçi aldık. Tahminlerimize göre yıl sonuna kadar 30 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayacağız." dedi.