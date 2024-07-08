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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:40
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramada, ⁠559 sentetik ecza, ⁠çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ⁠3 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, ⁠15 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 550 lira ele geçirildi.

        Operasyonda, aralarında silahlı tehdit suçundan ifadeye yönelik aranması olan bir kişinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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