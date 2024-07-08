Samsun'da ikametinde uyuşturucu bulunduran kişi yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, M.Z'nin ikametinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda 5 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda M.Z. gözaltına alındı.
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