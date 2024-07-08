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        Samsun'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:45 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:47
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        Samsun'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan K.S, şahıs yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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