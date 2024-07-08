Samsun'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan K.S, şahıs yakalandı.

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