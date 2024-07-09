Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, yaralandı.
Gönül Bülbül'ün (42) kullandığı 55 ALG 776 plakalı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda yol kenarında bulunan trafoya çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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